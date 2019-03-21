CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı'na, FETÖ ve PKK açık açık destek veriyor. FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı ve terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan Cemil Bayık, Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her yerde kazanacağız. Türkiye'ye bahar getireceğiz." sözlerinin de FETÖ elebaşı Gülen’in sözleriyle benzerlik taşıdığı dikkatlerden kaçmadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Gülen “Baharlı” mesajlar vererek örgüt militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışıyordu.
FETÖ ve PKK'dan Millet İttifakı'na destek!21.03.2019 17:01
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