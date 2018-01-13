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FETÖ UYAP'a nasıl sızdı?

13 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün UYAP'ı kullanarak kurduğu kumpasları gündeme getirmesinin ardından UYAP personeli mercek altına alındı. Savcılık UYAP'tan operasyonlar öncesi bilgi sızdığını belirledi. Bu bilgiler ışığında FETÖ'cülerin operasyonlara karşı tedbir aldığı belirlendi. İşte FETÖ'nün UYAP yapılanmasına ilişkin detaylar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ahmed ahmed

mıllı yazılım sart.

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cevapla 13.01.2018 17:11
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