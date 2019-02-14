FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin İyi Parti'nin Ordu Belediye Başkan Adayı oldu

İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin'i resmen açıkladı. İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti. İşte İyi Parti'nin Ordu adayı Şahin'in o skandal konuşması....
FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin İyi Parti'nin Ordu Belediye Başkan Adayı oldu14.02.2019 12:17
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