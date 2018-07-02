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  • FETÖ sanığı Zeki Güven Eskişehir'de böyle yakalanmıştı

FETÖ sanığı Zeki Güven Eskişehir'de böyle yakalanmıştı

01 Temmuz 2018, Pazar

FETÖ’nün kaset kumpasçısı, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile eski hakim eşi Sevda Güven Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde polisin operasyonuyla Mayıs ayında yakalanmıştı.

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