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FETÖ 'Milletin Adamını' hedef aldı!

17 Aralık 2018, Pazartesi

Bugün 17 Aralık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'ye yönelik saldırısının yıl dönümü.


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