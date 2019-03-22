FETÖ Meral Akşener'i neden destekledi? 22.03.2019 12:36

"Demir Kadın", "Dişi Kurt" bu lakaplar Meral Akşener'i parlatmak için FETÖ terör örgütünün kapatılan medya organlarının öne çıkarttığı söylemler. Peki FETÖ Akşener'i siyasi arenada neden öne çıkarmak istedi? Niçin FETÖ Akşener'e sahip çıkıp "Onu koruyun" talimatı verdi? İşte yanıtı...