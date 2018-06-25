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FETÖ lideri Gülen'in bayılma pozları

24 Haziran 2018, Pazar

Türkiye 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde seçimini yaptı. AK Parti karşısında diğer partileri destekleyen FETÖ'cüler bu seçimin de kaybedenlerinden oldu. Cumhur ittifakı çatısında toplanan ve gizli yapılanmalar ile CHP ve İP'ye destek olma kararı alan FETÖ'cü hainler seçim sonuçlarına göre yine hüsrana uğradı.

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