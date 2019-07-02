CHP'nin TBMM'deki grup toplantısında Ergenekon kumpası üzerinden hükümete yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem kumpas davalarının savcısı olan Zekeriya Öz'e methiyeler düzdüğü ortaya çıktı.
FETÖ kumpasçısı Zekeriya Öz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "itibarlı savcısı"ymış! (Video)02.07.2019 15:25
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