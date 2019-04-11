FETÖ istedi Tunç Soyer yerine getirdi 11.04.2019 21:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili skandal sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken, FETÖ’nün seçimler öncesinde KHK ile atılanlarla ilgili sözleri ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in ilk icraatı FETÖ ve PKK'yı sevindirdi. Terör örgütleriyle ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili CHP'li Soyer, 'Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız' dedi. Skandal sözlerin yankıları devam ederken FETÖ'nün kara propaganda hesabı Fuat Avni'yi yönetenlerden birisi olan firari örgüt üyesi Said Sefa'nın KHK ile meslekten atılan FETÖ'cülerle ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

SOYER'İN SUFLÖRÜ FETÖ MÜ?

CHP'li Soyer'in göreve gelir gelmez ilk iş olarak KHK ile meslekten atılanları zabıta yapmak istemesi FETÖ'nün isteklerinden biri miydi? soruları akıllara geldi. Firari FETÖ'cü Said Sefa seçimlerden iki ay önce yaptığı açıklamada, "Erdoğan yönetimi bu haliyle devam ettiği sürece Kanun Hükmünde Kararname mağdurları mağdur olarak kalmaya devam edecekler. Bu iktidarın laneti ülke üzerinden kalktığında KHK mağdurlarının üzerindeki lanet de ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise 'CHP'li Soyer'in KHK ile atılanları memur olarak işe alma projesinin arkasında FETÖ'nün yer aldığını ve seçimlerin öncesinde örgüte verilmiş sözlerin olduğunun açıkça gösteriyor' yorumlarında bulundu.