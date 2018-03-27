FETÖ firarisinin dehşet saçtığı anlar

FETÖ firarisinin dehşet saçtığı anlar26 Mart 2018, Pazartesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik'in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 2 Mart günü şüphelinin OSB'deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik'e dur ihtarında bulundu. Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik'i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Çelik, 22 Mart günü Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Çelik hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından tahkikat sürerken, TEM Şube'nin savcıdan 14 günlük gözaltı süresi talep ettiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli İsmail Çelik'in kardeşi Osman Çelik'in de FETÖ'den arandığı, yurt dışına kaçan Osman Çelik'in Bosna Hersek'te saklandığı gelen bilgiler arasında.
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ulanpislik..ayrıca poliste dikkatli olmalı.
Şerfsiz acımasız alçak
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