Yol Durumu

elebaşları tek tek yakalanıyor

19 Ekim 2017, Perşembe
Türkiye  ile mücadelede uluslararası alanda diplomatik bir atak başlattı. Darbe girişiminin ardından Endonezya, Malezya, Gürcistan gibi ülkelere kaçan FETÖ'cüler için düğmeye basıldı. Türkiye, tek tek hepsini ülkeye geri getiriyor. Son olarak örgütün Endonezya imamı Hakan İslamoğlu da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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