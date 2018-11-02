FETÖ elebaşının bedduasını halka yamadı! 02 Kasım 2018, Cuma

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam önceki gün Meclis'te AK Parti'yi tehdit ettiği bir konuşma yapmıştı. O konuşma sırasında halkın söylediğini iddia ettiği bazı sözler de sarf eden Cihangir İslam'ın o konuşması FETÖ elebaşı Gülen'in meşhur bedduasını akıllara getirdi. İşte Cihangir İslam'ın konuşması ve Gülen'in bedduasının benzerlikleri...