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FETÖ elebaşının bedduasını halka yamadı!

02 Kasım 2018, Cuma

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam önceki gün Meclis'te AK Parti'yi tehdit ettiği bir konuşma yapmıştı. O konuşma sırasında halkın söylediğini iddia ettiği bazı sözler de sarf eden Cihangir İslam'ın o konuşması FETÖ elebaşı Gülen'in meşhur bedduasını akıllara getirdi. İşte Cihangir İslam'ın konuşması ve Gülen'in bedduasının benzerlikleri...


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