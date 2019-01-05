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FETÖ elebaşının ABD'den iadesi

05 Ocak 2019, Cumartesi

Adalet Bakanı Abülhamid Gül basın mensuplarıyla 2018 değerlendirme toplantısı yaptı. Gül, FETÖ elebaşının ABD'den iadesi hakkında "İadenin siyasi boyutu yok." dedi.


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