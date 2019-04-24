Haberler Web TV FETÖ elebaşından alçak talimat...

FETÖ elebaşından alçak talimat...

24.04.2019 12:49

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yayınladığı son videosunda örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimini "arındırma" talimatı verdi. Türkiye'de daha önce gerçekleşen darbelere atıfta bulunan elebaşı, bu ayların kirlendiğini, yarım kalan işlerin "arındırılması" halinde örgüt mensuplarının cennete gidebileceğini söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları