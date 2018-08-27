FETÖ elebaşı Gülen'den kan donduran Turgut Özal itirafı

FETÖ elebaşı Gülen, 1993 yılında Turgut Özal'ı zehirlediklerini itiraf ediyor. Gülen militanlarına yaptığı konuşmada "Koşu bandında ölmedi, Cuma Namazı kılarken kalkamadı" diyor. FETO'nun bahsettiği kaynak şuan ABD'de olan eski GATA doktoru FETÖ'cü Mustafa Sarsılmaz.
FETÖ elebaşı Gülen'den kan donduran Turgut Özal itirafı27 Ağustos 2018, Pazartesi
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