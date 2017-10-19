FETÖ destekçisi Mahmut Tanal fena rezil oldu 18 Ekim 2017, Çarşamba

Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Mahmut Tanal yaptığı çıkış ile rezil oldu. AK Parti'li Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mahmut Muş Meclis'te yaptığı konuşmada "FETÖ için gözyaşını dökenler" tabirini kullandı. CHP'li Tanal herhangi bir isim verilmeyen konuşmada sataşma var diyerek doğrudan üzerine alınması üzerine Meclis Başkanı'nın FETÖ için gözyaşı döken siz misiniz?" şeklindeki sorusuna muhatap kaldı.