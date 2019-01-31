FETÖ beslemesi Rubin'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit 31 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye açıkça hakaret ettiği için Erdoğan tarafından dava edilen ve FETÖ'ye desteğiyle bilinen Pentagon eski yetkilisi Michael Rubin skandal bir yazıyla yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. FETÖ'cü Rubin ABD merkezli bir bir gazeteye Başkan Erdoğan için haddini aşan sözlerle bir yazı kaleme aldı. Küstah yazısını Twitter'dan paylaşan Rubin, "Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği parlak değil, Erdoğan ofisinde mi öldürülecek, sürgün mü edilecek, tutuklanacak mı, idam mı edilecek?" ifadelerini kullandı.