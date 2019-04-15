Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü15.04.2019 18:48
- Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü
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