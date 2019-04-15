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Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü

15.04.2019 18:48

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.


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