Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü 15.04.2019 18:48

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.