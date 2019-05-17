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Fethin simgesi Şehzade Korkut Camii'de 123 yıl sonra ilk ezan okundu

17.05.2019 17:10

Antalya'nın fethinin simgelerinden olarak kabul edilen, 1896 yılında çıkan yangından beri harabe haldeki Şehzade Korkut Camisi'nde 123 yıl sonra ilk defa ezan okundu. İlk ezanı okuyan İmam Engin Şahin, "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye'de ilk selanın Antalya'da verildiğini öğrenmiştik sonradan. İlk selayı merkezi sistemden ben vermiştim. 123 yıl sonra fetih caimimizde ezan okumak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. İlk defa bu kadar ayaklarım titreyerek ezan okudum. Çıplak sesle ezan okumanın da mutluluğu vardı." diye konuştu.


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