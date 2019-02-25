Feribotta can pazarı! İşte saniye saniye o anlar

Malezya'da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotta can pazarı yaşandı, yolcular olay yerine gelen feribot ve botlarla tahliye edildi.
Feribotta can pazarı! İşte saniye saniye o anlar25.02.2019 18:44
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