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Fenerbahçe'nin yeni transferin Murat Sağlam'dan müthiş frikik!

15.06.2019 17:09

Fenerbahçe'nin Wolfsburg II'den transfer ettiği 21 yaşındaki Murat Sağlam'ın geçen sezon frikikten attığı gol görülmeye değer. Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncunun bu golünü sosyal medyada çok kez paylaştı.


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