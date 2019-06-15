Fenerbahçe'nin yeni transferin Murat Sağlam'dan müthiş frikik! 15.06.2019 17:09

Fenerbahçe'nin Wolfsburg II'den transfer ettiği 21 yaşındaki Murat Sağlam'ın geçen sezon frikikten attığı gol görülmeye değer. Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncunun bu golünü sosyal medyada çok kez paylaştı.