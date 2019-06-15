Fenerbahçe'nin Wolfsburg II'den transfer ettiği 21 yaşındaki Murat Sağlam'ın geçen sezon frikikten attığı gol görülmeye değer. Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncunun bu golünü sosyal medyada çok kez paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferin Murat Sağlam'dan müthiş frikik!15.06.2019 17:09
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