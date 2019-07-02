Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı yeni futbolcusu Max Kruse, İstanbul’a geldi. Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı yeni 10 numarası Max Kruse, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Max Kruse'yi taşıyan uçak iniş yaptı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Alman yıldız bugün İstanbul'da olacağını ifade etmişti.
Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.
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