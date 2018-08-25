Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'da 25 Ağustos 2018, Cumartesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'a geldi. Londra üzerinden saat 23.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.



Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes'in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Reyes için sarı lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. Meksika Milli Takımı'nın da istikrarlı isimlerinden olan Reyes, 54 kez milli formayı giydi.