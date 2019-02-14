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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup!

14.02.2019 09:43

Yeni sezonun planlamasını şimdiden yapan Sarı-Lacivertliler Oğuzhan Özyakup’u gözüne kestirdi. Beşiktaş’ta gözden düşen ve taraftarlarla sorun yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak.


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