Yeni sezonun planlamasını şimdiden yapan Sarı-Lacivertliler Oğuzhan Özyakup’u gözüne kestirdi. Beşiktaş’ta gözden düşen ve taraftarlarla sorun yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak.
Fenerbahçe'nin yeni hedefi Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup!14.02.2019 09:43
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