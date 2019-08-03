Fenerbahçe'nin orta sahada yeni rotası belli oldu: Morgan Schneiderlin 03.08.2019 15:10

Fenerbahçe, Everton'ın 29 yaşındaki Fransız futbolcusu Morgan Schneiderlin'i satın alma opsiyonlu kiralamak için listenin başına aldı. Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.