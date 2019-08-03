Fenerbahçe, Everton'ın 29 yaşındaki Fransız futbolcusu Morgan Schneiderlin'i satın alma opsiyonlu kiralamak için listenin başına aldı. Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin orta sahada yeni rotası belli oldu: Morgan Schneiderlin03.08.2019 15:10
- Başkan Erdoğan İstanbul'da Ortodoks Kilisesinin temelini attı
- Fenerbahçe'nin orta sahada yeni rotası belli oldu: Morgan Schneiderlin
- Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum
- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yolunda akılalmaz kaza!
- Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı
- Reynmen’den Instagram'da ünlüleri kızdıracak sözler
- Son dakika: Çanakkale'de can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Son dakika: Irak kuzeyinde teröre Pençe darbesi
- Cinayet sanığının kan donduran itirafı! Cesedi parçalamış…
- Cengiz Sezici hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu Cengiz Sezici kimdir?
- Leyla Aydemir'in ölümünde dikkat çeken "aşiret" detayı! Akrabaları katletti aşiret 'susun' dedi!
- Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.