Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te! 28 Ocak 2019, Pazartesi

2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Moussa Sow, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaştı. Gazişehir Gaziantep Sow transferini 'Hele bakın kim gelmiş' adlı bir video ile duyurdu.