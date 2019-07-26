Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas talihsiz bir sakatlık yaşadı... Flamengo takımında top koşturan 34 yaşındaki Diego Ribas'ın ayağı kırıldı. Rakibi Emelec ile girdiği mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlanan Ribas'ın futbol hayatının biteceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın sakatlandığı o anlar.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'ın ayağı kırıldı! Acıyla kıvrandığı o an...26.07.2019 11:16
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