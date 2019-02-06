Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım hakim karşısında. Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Aziz Yıldırım, savunmasında, olay günü çıkan kargaşa sırasında müşteki sanık Işık Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyledi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım tokat davası için hakim karşısına çıktı06 Şubat 2019, Çarşamba
- Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım tokat davası için hakim karşısına çıktı
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