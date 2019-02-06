Haberler Web TV Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım tokat davası için hakim karşısına çıktı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım tokat davası için hakim karşısına çıktı

06 Şubat 2019, Çarşamba

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım hakim karşısında. Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Aziz Yıldırım, savunmasında, olay günü çıkan kargaşa sırasında müşteki sanık Işık Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları