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Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçiğe destek mesajı

21 Şubat 2018, Çarşamba
Fenerbahçeli milli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Alper Potuk; A Spor aracılığı ile Afrin'de bulunan Mehmetçiğe destek mesajı yayınladı.
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