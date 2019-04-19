Fenerbahçeli Frey'in bu videosu sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Slimani ve Frey beklentileri karşılayamamıştı. Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği ve yolların ayrılması beklenen Michael Frey'in bu videosu sosyal medyayı salladı. Videonun yeni olduğunu sanılırken Frey eleştiri oklarının hedefi oldu. Ama gerçek ortaya çıktı. İsviçreli futbolcunun dans görüntülerinin Zürih günlerinden olduğu ortaya çıktı.
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