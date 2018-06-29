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Fenerbahçeli efsane Lefter’in kızından Erdoğan’a mesaj

28 Haziran 2018, Perşembe

24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonlandı. Peki ama sonuçlar vatandaş cephesinde nasıl yankılandı? Sokağın nabzını tutan A Haber seçim sonrasında da iş başında. Erdoğan’ın zaferini değerlendirenler arasında Fenerbahçe’nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in kızı da vardı. İşte o röportaj...

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