Fenerbahçeli efsane Lefter’in kızından Erdoğan’a mesaj 28 Haziran 2018, Perşembe

24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonlandı. Peki ama sonuçlar vatandaş cephesinde nasıl yankılandı? Sokağın nabzını tutan A Haber seçim sonrasında da iş başında. Erdoğan’ın zaferini değerlendirenler arasında Fenerbahçe’nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in kızı da vardı. İşte o röportaj...