Fenerbahçeli efsane Lefter’in kızından Erdoğan’a mesaj

24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonlandı. Peki ama sonuçlar vatandaş cephesinde nasıl yankılandı? Sokağın nabzını tutan A Haber seçim sonrasında da iş başında. Erdoğan’ın zaferini değerlendirenler arasında Fenerbahçe’nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in kızı da vardı. İşte o röportaj...
Fenerbahçeli efsane Lefter’in kızından Erdoğan’a mesaj28 Haziran 2018, Perşembe
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