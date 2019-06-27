Fenerbahçe'den Vedat Muriç için inanılmaz teklif! Berke Özer... (Video) 27.06.2019 16:16

Fenerbahçe'nin son dakika transfer gündeminde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu. Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini reddetmişti.

Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

FENERBAHÇE DEVREDE!

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi. Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.