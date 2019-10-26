Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertli kulüp, kurula katılan Başkan Erdoğan için özel bir video yayınladı.
Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel video26.10.2019 15:14
- Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel video
- MSB paylaştı! PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
- YPG/PKK'lı teröristlerde Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var
- Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda
- MHP lideri Devlet Bahçeli: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi hukuk dışı
- Rusya'da uçakta iğrenç olay şoke etti! Yolcular arasındaki çiftin gayri ahlaki görüntüleri...
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bunun sonu iyi olmaz
- Son dakika: İmar denetçileri bugün göreve başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
- CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçi kıyımı! Eyleme başladılar
- Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine PÖH’lü şafak operasyonu: 6 gözaltı
- Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi
- Mehmetçik'in dikkati kalleş saldırıyı önledi! Sızma girişiminde bulunan teröristlerin öldürülme anı kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.