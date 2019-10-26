Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel video 26.10.2019 15:14

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertli kulüp, kurula katılan Başkan Erdoğan için özel bir video yayınladı.