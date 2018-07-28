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Fenerbahçe'den Ayew paylaşımı

27 Temmuz 2018, Cuma

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Efsane forvet Andre Ayew'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler sosyal medyadan Ayew için video paylaştı.

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