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Fenerbahçe'den Axel Witsel'e sürpriz teklif!

06 Temmuz 2018, Cuma

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertli kulüp Jack Wilshere transferine alternatif olarak Çin'de forma giyen Axel Witsel'e teklif götürdü.

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