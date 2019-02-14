Haberler Web TV Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor! Ersun Yanal'ı zor günler bekliyor...

Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor! Ersun Yanal'ı zor günler bekliyor...

14.02.2019 09:54

Tolgay ve Ekici sakat. Isla ile Soldado ligde cezalı. Isla Avrupa’da da cezalı. Dirar, Soldado, Miha ve Serdar UEFA kadrosunda, Benzia ise ligde yok. Taktik tahtası satranç tahtasına döndü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları