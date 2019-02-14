Tolgay ve Ekici sakat. Isla ile Soldado ligde cezalı. Isla Avrupa’da da cezalı. Dirar, Soldado, Miha ve Serdar UEFA kadrosunda, Benzia ise ligde yok. Taktik tahtası satranç tahtasına döndü.
Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor! Ersun Yanal'ı zor günler bekliyor...14.02.2019 09:54
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