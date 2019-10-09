Fenerbahçe yönetiminden Adil Rami kararı! Çapkınlıkları başına iş açtı | Videosunu izle 09.10.2019 12:15

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami'nin Antalyaspor yenilgisi sonrası yeni sevgilisi Hofit Golan ile eğlendiği görüntüler Fenerbahçeli taraftarları kızdırmış Rami gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırmak zorunda kaldırmıştı. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Adil Rami son olarak, İngiliz televizyon fenomeni Chole Sims ile Londra'da yakalandı. Fenerbahçe yönetimi, Fransız stoperi Adil Rami hakkında kararını verdi ve kendisine bir uyarı mesajı gönderdi.

Fenerbahçe yönetimi, Adil Rami'nin kısa süre içerisinde iki kadınla gece hayatında boy göstermesinden rahatsız oldu.

Playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Birleşik Amerikalı seksi yıldıza şiddet uyguladığı öne sürülen Fenerbahçeli Adil Rami, cumartesi gecesi Londra'da bir kadınla yakalandı.

ÇAPKINLIK YAPARKEN YAKALANDI

Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 33 yaşındaki savunmacının İngiliz televizyon fenomeni ve iş kadını Chloe Sims ile birlikte ayrılırken çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Gazete, Chiltern Firehouse adlı lüks bir mekandan çıkarken aynı aracın içinde görülen Rami ve Sims'in ilk kez buluştuklarını ve geceyi birlikte geçirdiklerini yazdı.

FRANSA'DAN LONDRA'YA UÇTU

Daily Mail'e konuşan bir haber kaynağı ise Sarı Lacivertli futbolcunun kendisinden dört yaş büyük olan Sims'le buluşmak için özel olarak Fransa'dan Londra'ya uçtuğunu belirtti.

YÖNETİM UYARDI

Fanatik'te yer alan habere göre yönetimin talimatıyla teknik ekip, tecrübeli futbolcuyla iletişime geçerek, "Bir an önce toparlan. Fenerbahçe'ye yakışan davranışlar sergile. Seni büyük umutlarla transfer ettik. Özel hayatınla değil, sahadaki performansınla gündeme gel" uyarısında bulundu. Bu uyarının ne kadar etkili olacağı merakla bekleniyor.

HOFIT GOLAN'LA DA EĞLENMİŞTİ

Adil Rami, birkaç gün önce de model Hofit Golan'la eğlenmişti. Fransız savunmacı, bu eğlencenin videosunu Instagram'dan paylaştı.

PAMELA ANDERSON'A ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

33 yaşındaki deneyimli futbolcunun sevgili oldukları dönemde Pamela Anderson'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti ancak Rami bunların tamamen iftira olduğunu dile getirdi. Oyuncu hakkındaki bir diğer iddia ise kulübü Marsilya'dan izinsiz olarak televizyon programına katıldığı yönünde. Fransız futbolcu bu haberlerin de yalan olduğunu ifade etmişti.

'BANA İFTİRA ATTI'

Anderson'ın söylemlerini Instagram hesabından yalanlayan Rami, kadınlara asla şiddet uygulayacak biri olmadığını ve kendisine iftira atıldığını söylemişti. Adil Rami hakkındaki bir diğer iddia ise kulübü Marsilya'dan izinsiz olarak televizyon programına katıldığı yönündeydi. Fransız futbolcu bu haberlerin de yalan olduğunu ifade etti.