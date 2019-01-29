Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında sahaya okunmuş pirinç attı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Ancak maça Fenerbahçe'nin haftalar sonra aldığı galibiyetten çok, genç bir Fenerbahçe taraftarının sahaya, okunmuş pirinç attığı o anlar damga vurdu.
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında sahaya okunmuş pirinç attı29 Ocak 2019, Salı
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