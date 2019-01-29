Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında sahaya okunmuş pirinç attı 29 Ocak 2019, Salı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe sahadan Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal'ın attığı gollerle 3-2 galip ayrıldı. Ancak maça Fenerbahçe'nin haftalar sonra aldığı galibiyetten çok, genç bir Fenerbahçe taraftarının sahaya, okunmuş pirinç attığı o anlar damga vurdu.