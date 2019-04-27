Fenerbahçe ve Trabzonspor kafileleri Ülker Stadı’na geldi

Fenerbahçe ve Trabzonspor kafileleri, oynayacakları Süper Lig müsabakası öncesinde Fenerbahçe Ülker Stadı’na giriş yaptı. Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak olan mücadele öncesinde iki kafile de Fenerbahçe Ülker Stadı’na giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan iki takım da sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor kafileleri Ülker Stadı’na geldi27.04.2019 18:21
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