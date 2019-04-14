Haberler Web TV Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı

14.04.2019 18:04

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta müsabakası öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesini taşıyan iki takım otobüsü de karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.


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