Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta müsabakası öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesini taşıyan iki takım otobüsü de karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı14.04.2019 18:04
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