Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı 14.04.2019 18:04

Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta müsabakası öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesini taşıyan iki takım otobüsü de karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.