Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 27.04.2019 16:36

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı için artık az bir süre kaldı. Son 18 maçta sadece bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili ekibe yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelede beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Durun ile Tarın Ongun üstlenecek.

İKİLİ REKABETTE FENERBAHÇE ÖNDE



Tarihlerinde daha önce 104 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 42 kez Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlanmıştı. 31 müsabaka beraberlikle tamamlanırken 31 maçtan da Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.



TRABZONSPOR FORMDA



Bireysel olarak son 5 maçlar göz önüne alındığında ise bordo mavili ekip tüm maçlarını kazandı. Fenerbahçe ise son 5 mücadelesinde 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



SAKAT VE CEZALI İSİMLER KİMLER?



Sarı lacivertli ekipte Benzia ve Tolga statü gereği, Moses ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamayacak. Aynı zamanda kırmızı kart cezası devam eden Mehmet Ekici ile sarı kart cezalısı olan İsmail Köybaşı da takım arkadaşlarını karşılaşmada yalnız bırakacak. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ise yine mücadelede forma giyemeyecek isimlerden olacak.



FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Süper Lig 30. hafta mücadelesinde iki takım kozlarını paylaşacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maç 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise müsabakayı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.