Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı daha... 12.07.2019 11:37

Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Transfer için Ersun yanal’ın kararı bekleniyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Topuk Yaylası’ndan canlı bağlanarak transfere dair tüm detay ve gelişmeleri aktardı.

A Spor'un son dakika haberine göre ise Badou Ndiaye, Fenerbahçe yolunda... Prensipte anlaşılan oyuncu için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kararı bekleniyor.