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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı daha...

12.07.2019 11:37

Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Badou Ndiaye ile prensipte anlaştı. Transfer için Ersun yanal’ın kararı bekleniyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Topuk Yaylası’ndan canlı bağlanarak transfere dair tüm detay ve gelişmeleri aktardı.


A Spor'un son dakika haberine göre ise Badou Ndiaye, Fenerbahçe yolunda... Prensipte anlaşılan oyuncu için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kararı bekleniyor.

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