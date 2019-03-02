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Fenerbahçe ‘Obrigado Alex’in ilk bölümünü yayınladı!

02.03.2019 17:54

Fenerbahçe Original Series’in ilk bölümü ‘Obrigado Alex’ Fenerbahçe YouTube kanalında yayınlandı. Videoda Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın 7 yıl sonra tekrar kulübü ziyaretini anlatıyor.


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