Fenerbahçe, Luiz Gustavo için bir kez daha Fransa’ya çıkarma yaptı 30.07.2019 16:30

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli dün Fransa’ya giderek Luiz Gustavo için Marsilya kulübü yetkilileri ile masaya oturdu. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan görüşmede 8 milyon Euro isteyen Fransızlar'la sıkı pazarlığa oturan ikili, 5 milyon Euro önerdi..

Yeni sezon kadrosunu ligin ilk haftasına kadar şekillendirmek isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Luiz Gustavo'yu bitimek için Fransa'ya çıkarma yaptı. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli dün Fransa'ya gitti.

ÖNCE MÜNİH SONRA MARSİLYA

İlk olarak Audi Cup için takımla beraber Münih'e giden ikili ardından Marsilya'ya geçti. Koç ve Comolli, Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Brezilyalı ön libero için pazarlık masasına oturdu.

​İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Yaklaşık 15 gün önce yapılan ilk görüşmede 8 milyon Euro isteyen Marsilya'ya 5 milyon Euro'luk teklif sunulduğu öğrenildi. Fransız kulübünün teklifi kabul etmediği belirlendi.

​BUGÜN '6'YA ÇIKACAKLAR!

Ali Koç ve Comolli'nin bugün de sürecek pazarlıklarda fiyatı 6 milyon Euro'ya yükseltmesi bekleniyor. Hedef, bonus maddeleri ile birlikte Marsilya'yı ikna ederek bombayı patlatmak..