Fenerbahçe ilk transferini Murat Sağlam'ı açıkladı

Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından Fenerbahçe'yle anlaşan Wolfsburglu milli futbolcu Murat Sağlam sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Fenerbahçe ilk transferini Murat Sağlam'ı açıkladı15.06.2019 15:57
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