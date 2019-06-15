Haberler Web TV Fenerbahçe ilk transferini Murat Sağlam'ı açıkladı

Fenerbahçe ilk transferini Murat Sağlam'ı açıkladı

15.06.2019 15:57

Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından Fenerbahçe'yle anlaşan Wolfsburglu milli futbolcu Murat Sağlam sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları