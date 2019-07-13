Haberler Web TV Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı

13.07.2019 09:40

Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-laciverliler daha önce Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i, satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.


Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Rodrigues için kiralama bedeli ödemeyecek.

28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası yıldız ismi eleştiri yağmuruna tutmuş ve Instagram hesabını şikayet ederek kapattırmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları