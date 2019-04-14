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Fenerbahçe - Galatasaray U21 maçında yumruklar konuştu

14.04.2019 16:55

Gençler Ligi 28. hafta mücadelesinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son dakikada ortalık karıştı.


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