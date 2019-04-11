Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu 11.04.2019 12:33

Son dakika haberine göre Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Zirve düğümünü çözecek bir diğer maç olan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesine ise Cüneyt Çakır atandı.