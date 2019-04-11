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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

11.04.2019 12:33

Son dakika haberine göre Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Zirve düğümünü çözecek bir diğer maç olan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesine ise Cüneyt Çakır atandı.


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