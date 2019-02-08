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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddianamesi tamamlandı

08.02.2019 12:59

Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.


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