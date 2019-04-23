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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolcular hakkında olay açıklama 'Tarihe geçeceksiniz!'

23.04.2019 17:05

Fenerbahçe Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde etkinlik düzenledi. Ali Koç etkinlikte Alanyaspor yenilgisini, Fenerbahçe'nin kötü gidişatını değerlendirerek, futbolculara “Böyle oynamaya devam ederseniz tarihe geçeceksiniz!” dediğini açıkladı.


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